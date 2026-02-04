１日、上海のＢＦＣ外灘金融センター前で点灯された回転木馬型の装置。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海2月4日】中国上海市の観光名所、豫園と周辺地区で1日夜、春節（旧正月）のイルミネーションが一斉に点灯され、迎春イベントの幕開けを告げた。豫園ランタン祭りは今年、初めて規模を拡大し、豫園商城からBFC外灘金融センター、さらに外灘まで没入型の遊覧ルートを設置。伝統的な年越しの雰囲気と現代性を融合させ、