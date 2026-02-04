昨年11月2日に天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）がドバイシーマクラシック（3月28日、メイダン芝2410メートル）に選出され、陣営は招待を受諾した。4日、社台サラブレッドクラブが発表。ルメールとコンビ継続で臨む。11月30日の前走ジャパンC2着後は宮城県の山元トレセンで調整を進めている。