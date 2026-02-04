日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月のＷＢＣに出場する日本代表「侍ジャパン」にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。これまでに発表されていた２９選手に加えて、全３０選手が出そろった。吉田は「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役