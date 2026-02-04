先月（1月）30日から31日にかけて岡山県矢掛町の飲食店で調理された弁当を食べた26人に食中毒の症状があることがわかり、備中保健所はこの店を3日間の営業停止処分にしました。 備中保健所によりますと、今月2日に、矢掛町東川面の飲食店「本陣屋」から保健所に、提供した仕出し弁当を食べた人から下痢や嘔吐などの症状があると連絡があったと通報がありました。保健所で調査した結果、先月30日から31日にかけてこの店で調理した