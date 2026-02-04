auじぶん銀行で4日未明からシステム障害が発生している。同行のインターネットバンキング（Web）やじぶん銀行アプリ、totoアプリへのログインやFX取引、口座開設のほか、au PAYアプリなどからの残高照会などができなくなっている。 同行によると、障害は機器故障によるもの。4日付の口座引き落としは、3日時点で引き落とし額以上の残高があれば通常通り処理されるという。 また、一部ATMでの出入金や決済サ