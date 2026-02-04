世界には面白い修行の動画がたくさんあるが、タイの僧侶が生み出したユニークな修行を発見したのでご紹介。タイ北部ルーイ県ダンサイ地区にある「ワット・コックンガム寺院」（วัดโคกงาม）で行われている、瞑想しながら不安定な竹棒の上を歩くという修行「ヴィパッサナー・アクロバット」（กายกรรมวิปั