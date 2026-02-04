元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月3日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影時の色っぽい姿を公開しました。【写真】亀梨和也の色っぽいカレンダーショット「きゃーステキ過ぎる麗しい〜」亀梨さんは「カレンダー」とつづり、5枚の写真を公開。2026年カレンダーの撮影風景とみられ、どのショットも思わず引き込まれるような流し目が際立っています。洗練された雰囲気が漂い、見ているだけで魅了される仕上がりです。このカレンダー