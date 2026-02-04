家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介し