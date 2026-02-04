明星食品は、即席袋めん・即席カップめん・即席カップスープの製品価格を、6月1日の出荷分から引き上げる。昨今、原材料や包装資材の価格高騰に加え、物流費や人件費等も上昇が続いている。同社ではこうした厳しい環境の中、全社を挙げて効率化・合理化を進め、可能な限りコスト削減に取り組んできたが、企業努力だけではコスト増を吸収できない状況となった。そのため、やむを得ず6月1日出荷分から製品価格を引き上げる。価格改定