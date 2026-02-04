モデルでタレントのアンミカ（53）が4日までに自身のインスタグラムを更新。美文字を披露した。「漢方養生指導士のアンミカです」と書き出したアンミカ。「2026年から二十四節気の養生アドバイスを再開します」と報告した。「昨日の節分を終え、今日は立春ですね旧暦では今日から1年が始まる、暦の正月です」と説明。「大好きな書道で【立春大吉日】を昔、書いたものをシェアさせて下さい立春大吉日に、みなさんがなりま