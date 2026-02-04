宝塚大劇場＝兵庫県宝塚市宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の村上浩爾社長は4日、同市で報道各社の取材に応じ、劇団員の私設ファンクラブ（ファン会）によるチケットの転売を適正化する方針を明らかにした。心付け名目の上乗せ分が払われている実態があり、チケットの発送など「実費相当」に限定させる。「一般的な手数料と比べ逸脱しないよう、行き過ぎに歯止めをかける」と述べた。今後、チケットを販売する親会社の阪急電鉄と各