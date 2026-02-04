渡辺雄太、富永啓生日本バスケットボール協会は4日、男子のワールドカップ（W杯）アジア1次予選の中国戦（26日）と韓国戦（3月1日）に臨む日本代表の直前合宿メンバーを発表し、渡辺雄、富樫（以上千葉J）富永（北海道）馬場（長崎）斎藤（名古屋D）ら15人が選ばれた。代表ではホーバス氏が監督を退任し、沖縄で行われる今大会から桶谷新監督が指揮を執る。