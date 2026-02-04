神奈川県の黒岩祐治知事が体調不良を訴え病院で診察を受けたところ、慢性硬膜下血腫と診断され、3日から入院したことが分かった。FNNプライムオンライン編集部の記者を務める筆者（50代男性）も7年ほど前、同じ慢性硬膜下血腫で入院・手術を経験していた。当時の症状や手術などを振り返る。神奈川県によると、黒岩知事は頭痛や足のもつれといった体調不良を訴え、病院で診察を受けたところ、慢性硬膜下血腫と診断されたという。筆