口座残高の不足により、産休に入った直後に市から住民税の納付書が届き、「収入がないのになぜ？」と戸惑う方は少なくありません。給与が出ていない期間に税金を求められると、不公平に感じることもあるでしょう。実は、住民税には他の税金とは異なる独特の仕組みがあります。 本記事では、産休・育休中でも住民税を支払う理由と、負担が重いときの対処法について解説します。 住民税は「前年の収入」に課税される税