「Stand by Music Bank」 AKB48やIZ*ONE出身の"HITOMI"こと本田仁美が所属し、JAEJOONG(ジェジュン)が初めてプロデュースに参加したことでも注目を集めるガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)。3rdミニアルバム「＆Our Vibe」でカムバックした彼女たちは、"ミューバン"の愛称で親しまれる韓国の人気音楽番組「ミュージックバンク #1275〜#1278」(韓国放送日：2026年1月9日〜30日)に4週連続で出演。「#1275(1月9日放