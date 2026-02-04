【モデルプレス＝2026/02/04】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」が、韓国で初となるオフィシャルショップをオープンすることが決定。グッズ公式Xで発表された。【写真】「ちいかわショップ」初の韓国店がオープン◆韓国初の「ちいかわショップ」が誕生同アカウントでは「2026年2月27日（金）『ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店』が韓国・龍山にグランドオープン」と添えて、韓国で初と