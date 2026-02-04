BLACKPINKのリサが、雪に覆われた冬景色の中で大胆なスタイリングを披露した。リサは2月4日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。【写真】水着姿のリサ公開された写真には、一面の銀世界でリサが魅惑的なポーズを取る姿が収められている。特に目を引くのは、その思い切ったファッションだ。耳まで覆われているファーハットに、華やかな不思議な柄のセットアップを合わせている。アウターを大胆に脱ぎ、シンプル