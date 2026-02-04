株式会社一蘭は、2月5日(木)11時より『一蘭とんこつ 炎』を数量限定で再発売する。販売は、おみやげ一蘭公式通販および全国の一蘭店舗にて行われる。販売価格は540円(税込)。他小売店では順次発売予定としている。『一蘭とんこつ 炎』は、2024年にカップ麺第2弾として数量限定で登場した商品で、刺激的な味わいと完成度の高さから多くの反響を集めた。一蘭は創業以来60年以上にわたり、「辛さ」と「旨味」のバランスを追求してきた