３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最後の１枠としてレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、全３０選手が出そろった。楽天から侍ジャパンに選ばれた選手は０人で、１２球団で唯一の選出選手なしとなった。昨年１１月に行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」では、楽天からは侍ジャパンに３選手が選出されていた。藤平尚真投手（２７）、西