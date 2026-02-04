穏やかな陽気から一転、週末は荒れた天気に注意が必要です。6日は北海道で警報級の暴風雪となる可能性が高く、強烈寒気が南下する7日〜8日は日本海側で再び大雪の恐れがあります。なお、九州から関東南部など太平洋側も雪が降り、首都圏も場所によっては積雪となる可能性も。8日は衆議院議員選挙の投開票日です。最新の情報にご注意ください。土日に強烈寒気が南下東京都心にも今季最強の寒気流入今日4日(水)は全国的に穏やかで