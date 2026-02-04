レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表３０人の最後の１枠に選出された。１月２６日までに２９人が発表されていたが、「ラストサムライ」が加わり、出場全３０選手が出そろった。吉田は「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍