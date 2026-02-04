山東省済寧市嘉祥県にある山東建華中興手套で、手袋のサンプルを確認する陳建華（ちん・けんか）董事長。（１月７日撮影、済寧＝新華社配信）【新華社済南2月4日】中国東部沿岸の経済大省である山東省が近年、「氷雪経済」の育成に継続的に力を入れている。ウインタースポーツや冬季観光に関わる製造業も含めた産業クラスターを形成し、氷雪資源を成長の原動力へと転換する動きが進んでいる。青島市の青島西海岸新区では、蔵馬