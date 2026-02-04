俳優の中井貴一（64）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。俳優の高倉健さん（2014年死去、享年83）から贈られた時計を託した人気俳優について語った。俳優・佐田啓二さん（1964年死去）を父に持つ中井。司会の黒柳徹子は「俳優人生にいろいろ影響を与えてくださった先輩たちとの出会いがあった。その一人が高倉健さん」と2014年に他界した超大物俳優の名前を挙げた。中井は94年の映画「四