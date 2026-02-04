俳優の妻夫木聡（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。ジャンボ兄弟の集合ショットを公開し、注目を集めている。「#ジャンボ兄弟」と書き出し、女優の吉岡里帆、今田美桜、俳優の成田凌、矢本悠馬との5ショットを公開。モノクロ加工された超豪華集合ショットを複数枚披露した。「兄弟っていいね」とつづり、「ようやく5人揃って食事ができた」と報告した。5人は「ジャンボ宝くじ」のCMできょうだい役で共演している。