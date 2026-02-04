放送作家の野々村友紀子氏（51）が4日、自身のインスタグラムを更新。新婚の人気芸人との2ショットを掲載し、結婚を祝福した。野々村氏はNSC大阪校時代の同期、ケンドーコバヤシとの2ショットを投稿。ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表したばかりだ。野々村氏は「おめでたいケンコバとのビジホ泊」と書き