元ＡＫＢ４８で演歌歌手の岩佐美咲が４日、都内で、ソロデビュー１５周年を記念した１２枚目の新シングル「合鍵」の発売記念ライブを開催した。昼夜２部制でそれぞれ異なるセットリストを用意し「ヘビーローテーション」といったアイドル時代の楽曲から、太田裕美の「木綿のハンカチーフ」などのカバーも披露した。今作のタイトル曲は秋元康氏が書き下ろした。レコーディング後には秋元氏から「わざわざ連絡をくださって『すご