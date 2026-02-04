私はナオミ。娘のサナのだらしなさにため息が出てしまいます。洗面台の髪の毛、床のタオル、そして極めつけは毛布の上に乗せられた使用済みバスタオル。何度注意しても改善しない娘の態度に、私のストレスは限界です。ついに堪忍袋の緒が切れて怒鳴ると、娘からは「毒親！」と言われてしまいました。悔しさと嫌悪感、そして絶望に襲われます。なぜまっとうな注意をして毒親呼ばわりされなければならないのでしょうか……。私は呆然