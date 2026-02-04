◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督、打順の構想を封印することを明かした。第1クールを総括。晴天に恵まれた4日間について「去年とは（天候が）全然違う。よく動けていましたね」と目を細めた。野手は主力のS組が合流まで若手選手がアピール中。小久保監督は「コーチ陣を入れ替えているので、長谷川（勇也打撃コーチ）とは一切、打順の話をしないでおこうと思っている。僕がちょろっと