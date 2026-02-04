1月30日に誕生日を迎えた柏原明日架が自身のインスタグラムを更新。「30歳になりました」と記すと、メガネをかけた顔のアップに「level 30!」と書き込んだ写真を投稿した。【写真】「メガネ姿も美しい」アップの写真にファンは大喜び！そして「いまの私にしか出来ないこと、私らしくを心の中心に」「level40までの10年間やるぞーーーーっ！」と元気よく30代の目標を掲げていた。最後に「ママからのおめでとうLINE、三十路ですね、