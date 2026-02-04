昨年12月28日に有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）がドバイターフ（3月28日、メイダン芝1800メートル）に選出され、招待を受諾した。4日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。