FC町田ゼルビアの黒田剛監督（55）は4日、東京都町田市のクラブハウス「三輪緑山ベース」で非公開練習後に取材対応し、特別大会「百年構想リーグ」で実施されるPK戦の持論を語った。「トレーニングの差は必ず出てくる。日々、PKトレーニングで慣れて洗練されていくことが重要」シーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で実施される特別大会のリーグ戦は90分間で勝敗が決着しない場合、PK戦が行われる。前日3日の全体練習から本