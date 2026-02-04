阪神の沖縄・宜野座キャンプで4日、初めてのシート打撃が行われ、現役ドラフトでヤクルトから加入した浜田太貴外野手（25）がチーム1号本塁打を放ち、持ち前のパワーをアピールした。浜田は今朝丸との対戦し、外角直球を逆方向に打ち返し、右翼芝生席へ本塁打。初打席となった椎葉との対戦でも右翼フェンスにワンバウンドで達する三塁打を放った。昨年まで在籍したヤクルトの吉田スコアラーも「敵になったら怖い。振れるバッ