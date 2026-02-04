俳優・黒沢年雄（81）が4日に公式ブログを更新し「間違った政策とスローガン?？！」というタイトルで新規記事をアップした。黒沢は「先ずは財源の確保。消費税は財源確保の為に変えてはいけないと思います…何故なら平等であるし、高い買い物をする方から取れる…食品の消費税など些少ではありませんか…外国では20%が常識」と持論を展開。「物価が高すぎる？外国は日本の三倍…因みにラーメン一杯は3000円以上です(アメリカ