シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が3日放送のFMヨコハマ「深夜の音楽食堂」（火曜深夜0・30）に出演。パーソナリティーの松重豊に妻・新垣結衣とのデートを明かした。今年の抱負を聞かれた星野は「おいしいものをいっぱい食べる」と表明。NHKで放送されている「星野源と松重豊のおともだち」ロケで、松重おすすめの店として訪れた鎌倉の「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」のプリンパフェが「人生最大の衝撃と