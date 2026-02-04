女優の新川優愛（32）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。芸能人を名乗ったメールが届いたことを明かし、注意喚起した。「某男性有名アイドルの方からメールがきました」と書き出し、「“ダンスの練習中に身体を痛めてしまった”とのことです」とメールの内容を明かした。「私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは一度もありません」と断言。「皆さまもお気をつ