「アプリの未納料金がある」などと嘘を言って、60代の男性から現金あわせて1550万円をだまし取ったとして、男女6人が逮捕されました。6人は特殊詐欺で得た金をロンダリングする「相対屋」とみられています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の無職・福井かおり容疑者（49）ら男女6人です。警察によりますと、福井容疑者らは2022年8月から9月の間、通信会社の社員などになりすまし、岐阜県輪之内町に住む60代の男性に電話