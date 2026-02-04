広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）、同2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）、同3位・勝田成内野手（22＝近大）、同5位・赤木晴哉投手（22＝佛教大）、育成1位・小林結太捕手（21＝城西大）の新人5選手が4日、キャンプ初めての休日で、宮崎県日南市内で観光体験を行った。同市指定文化財の振徳堂で書道を体験した後、同市の無形文化財に登録されている「四半的」体験では各選手が約8・2メートル先の直径約13・6センチの