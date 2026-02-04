日本野球機構（NPB）とNPBエンタープライズは4日、3月に開催するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表選手に、レッドソックス・吉田正尚外野手（32）を選出したと発表した。背番号は「34」に決まった。この日の吉田を加えて、メジャー組9人は09年大会の5人を超えて最多でドリームオーダーが固まった。侍ジャパンは1月26日に都内ホテルで出場選手10人を追加発表し、全30人のうち29人が決定。残り1人の