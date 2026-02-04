気象庁が4日午前11時に発表した天気予報で、週末7日（土）と8日（日）の両日、神奈川県と千葉県に雪が降る予報だ。8日（日）は衆院総選挙の投票日でもある。そして、天気予報会社によっては、東京にも雪を予報している。各天気予報会社のホームページによると、4日午前11時発表でtenki.jp（日本気象協会）とウェザーニュースが7日（土）と8日（日）の両日、東京（千代田区）に雪マークを付けている。一方、ウェザーマップは気象庁