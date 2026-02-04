山形県三川町の住宅で2024年9月に90歳の女性が殺害された事件を巡り、殺人の罪などに問われた男に対し、山形地方裁判所は4日、懲役17年の実刑判決を言い渡しました。記者リポート「懲役17年という重い判決となった今回の裁判。石川被告は、じっと正面を見つめながら微動だにせずに判決を聞いていました」この事件は2024年9月、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅に侵入し、阿部さんを殴ったり首を絞めたりするなどの