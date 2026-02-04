人気女優の美背中際立つ衣装ショットが、話題を呼んでいる。４日、自身のインスタグラムを更新したのは、女優でモデルの井桁弘恵。映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督、２月２０日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した井桁は、「教場チームの皆さんと来てくださったお客様と幸せな時間を過ごせました公開まで楽しみにしていただけたら嬉しいです！」とつづり、背中がＶ字に大きく開いたネイビーのドレス姿を披露し