タレントの村重杏奈（27）が3日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。“キャラ被り”している芸人の存在を明かした。スタジオトークで村重は「めっちゃ芸能人が好き！」と切り出した。ニューヨーク・嶋佐和也は「なんで芸能人が好きなの？」とたずねた。村重は「芸能人って明るくないですか！？」と即答した。しかし「めっちゃ芸能人が好き！」と公言していることで、現場スタッフから「今日は村重がいるので…」と警