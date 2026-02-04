OBの人気作家・村上春樹氏の研究・発信拠点である「早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）」は4日、実施していたクラウドファンディングプロジェクト「文学とジャズで世界をつなぐ−村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を」の終了を発表した。同館は東京都新宿区の早大キャンパス内にあり、村上氏（1975年、第一文学部卒）から寄贈・寄託された資料やレコードなどを収蔵。村上文学の研究を行うとともに、国際文学、翻