2月3日、B2東地区の横浜エクセレンスは、Bリーグ規約・規程違反により河合竜児ヘッドコーチが懲罰処分を受けたことを発表した。 今回の懲罰処分の対象となったのは、同1日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第18節の信州ブレイブウォリアーズ戦において、第4クォーター残り時間8分54秒と3分24秒にそれぞれテクニカルファールを宣告さ