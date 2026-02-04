午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１４、値下がり銘柄数は４３９、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、非鉄金属、繊維など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、情報・通信。 出所：MINKABU PRESS