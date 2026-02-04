スカパーＪＳＡＴホールディングスが後場急騰し、昨年来高値を更新している。きょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を従来予想の３０８億円から３５０億円（前期比２７．３％増）、最終利益予想を２１０億円から２３０億円（同２０．４％増）に引き上げた。売上高予想は据え置き。４～１２月期業績とメディア