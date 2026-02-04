EXILE MAKIDAIが、特定非営利活動法人日本防災士機構による『防災士』認証を取得した。 （関連：【画像あり】『防災士』認証を取得したEXILE MAKIDAI） EXILEは、2011年に発生した東日本大震災をはじめ複数の災害において、被災者に寄り添い、LDH JAPANとしてできること、エンターテインメントを通してできることは何かを模索し、支援活動の継続を行ってきた。今年2026年は東日本大震災から15年、熊本地震から10年とな