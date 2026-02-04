先月（1月）31日、岡山県備前市内の飲食店で食事をした10人に食中毒の症状があることがわかり、保健所はこの店を5日間の営業停止処分にしました。 備前保健所によりますと、先月31日、備前市日生町日生の「旅館つり幸」と「海音」で食事をした1グループ18人中10人が、下痢、嘔吐、発熱などの症状があることがわかりました。備前保健所が調査した結果、患者の共通の食事が、これらの店で調理された食事のみであることなどか