全国各地を撮影する風景写真家・館野二朗氏が、道の駅とその周辺の撮影スポットを紹介します。道の駅のグルメ情報などもお届けする予定です。（編集部） 鳥海山麓の撮影拠点として最適な東北最大級の道の駅 秋田県にかほ市にある「道の駅象潟ねむの丘」は、東北最大級の規模を誇る道の駅。撮影旅の拠点としても非常に頼もしい存在です。広々とした敷地内には、日帰り温泉、物産館、レストラン、観光情報コーナー