ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年2月4日（水）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 94 - 113 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがチェイス・センター